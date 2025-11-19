Salute: Sir, 'innovazioni terapeutiche, Ai e prevenzione al centro del Congresso nazionale 2025'

Il Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia - Sir 2025, in svolgimento dal 26 al 29 novembre a Rimini, si concentrerà, tra gli altri, su tre grandi temi: l'innovazione terapeutica, dove spiccano i risultati delle terapie cellulari e i nuovi studi sulle Car-T regolatorie; la prevenzione, sia quella primaria che quella farmacologica; e la sfida dell'implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività sia di assistenza che di ricerca. Se ne è parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi a Milano.