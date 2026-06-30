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Salute: Vanacore (Iss), 'Obiettivo evitare 30mila casi di demenza in 5 anni con la prevenzione'

30 giugno 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
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"La prevenzione sarà determinante per rendere sostenibile il nostro sistema sanitario. Nel Piano Nazionale delle Demenze ci siamo posti l'obiettivo di evitare, nei prossimi cinque anni, 30mila casi di demenza riducendo del 10% la prevalenza di undici fattori di rischio modificabili." Ha dichiarato Nicola Vanacore, responsabile Osservatorio Demenze dell'Istituto Superiore di Sanità, durante l'evento, a Roma, "La prevenzione della demenza e dell'ictus. Il contributo italiano alla Joint Action europea Jade Health", promosso dalla Rete Irccs delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione – Rin in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità.

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