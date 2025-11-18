Salute: Zaghi (ministero Ambiente), 'dobbiamo coniugare competizione e cooperazione'

"Il benessere, inteso in senso complessivo, benessere economico, sanitario e sociale, "ce lo possiamo permettere. Era sconosciuto per la maggior parte della popolazione fino al secondo dopoguerra. Nei decenni successivi è stato ed è diventato un patrimonio per la maggioranza della popolazione. Oggi dobbiamo pensare che il benessere può essere di tutta l'umanità e per questo dobbiamo coniugare competizione e cooperazione. Abbiamo la tecnologia, abbiamo l'intelligenza per farlo, quindi è una conquista possibile". Così Carlo Zaghi, direttore generale Direzione generale sostenibilità prodotti e consumi, ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo a Roma alla "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione.