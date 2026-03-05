Sanità: a Roma l'ottava edizione di Investing for life health summit

La necessità di abolire il payback - non più sostenibile per il Servizio sanitario nazionale - per rendere l'Italia e l'Europa più attrattive, ma anche restituire valore ai farmaci innovativi e accelerare l'accesso all'innovazione per tutti i pazienti, a livello regionale, considerando la prevenzione come un investimento e non più come una mera voce di spesa. Sono questi alcuni dei temi trattati all'ottava edizione di Investing for life health summit, promosso da Msd Italia a Roma. Il convegno ha rappresentato un'occasione di confronto su temi caldi relativi a politica sanitaria, accesso all'innovazione e investimenti in sanità, riunendo rappresentanti del mondo politico-istituzionale e accademico, esperti della comunità medico-scientifica e associazioni dei pazienti.