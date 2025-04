“C’è molto da fare in tema di assistenza domiciliare integrata, il Pnrr è un’opportunità importante che va colta a pieno, in modo equo e paritario su tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto Paolo Bandiera, direttore affari generali e affari istituzionali dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), in occasione della presentazione del report di Salutequità sull'assistenza domiciliare integrata, che si è svolta a Roma.