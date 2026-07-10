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Sanità: Calcinaro (Marche), "NeMo si distingue per umanità ed empatia in cura malattie neuromuscolari"

10 luglio 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
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"La prima impressione è quella di tantissima umanità, che si legge nella gratitudine degli ospiti e delle loro famiglie". Così l'assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro, dopo la visita al Centro Clinico NeMo di Ancona, dedicato alle persone con malattie neuromuscolari. "Questo significa che c'è una grandissima professionalità, ma anche una grandissima empatia del personale: è la prima cosa che emerge entrando nel Centro", ha aggiunto, indicando nell'umanizzazione delle cure uno degli elementi più qualificanti del modello NeMo.

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