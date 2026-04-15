circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Cicchetti (Altems): "Liste d'attesa? Serve coraggio per taglio prestazioni inutili"

sponsor

"Possibile ottimizzare oltre 3 mld di spesa sanitaria con progetti mirati"

Sanità, Cicchetti (Altems):
15 aprile 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per ridurre le liste d'attesa in sanità, oltre a "monitorare," "potenziare l'offerta", indicare "le buone pratiche e le linee guida", "migliorare l'appropritezza" prescrittiva, "dobbiasmo avere il coraggio per fare delisting sistematico". Sappiamo, infatti, "che tante prestazioni non dovrebbero essere fatte, sono obsolete, non generano alcun valore per il percorso diagnostico terapeutico dei cittadini": sono prestazioni inutili. Pochi progetti mirati, "già pronti", potrebbero decongestionare e far risparmiare "3 miliardi di euro". Lo ha sostenuto, in sintesi, Americo Cicchetti, docente di Organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia dell'università Cattolica del Sacro Cuore, direttore di Altems e commissario Agenas fino a pochi mesi fa, intervenuto oggi in collegamento al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', che si è tenuto al Palazzo dell'Informazione a Roma.

CTA

Ma come è possibile fare delisting delle prestazioni obsolete? "Attraverso la Commissione nazionale aggiornamento Lea - ha spiegato - che, tra l'altro, è stata rimodulata per agire in maniera un po' più rapida. Speravo cha fine 2025 uscisse un ulteriore aggiornamento dei Lea, purtoppo questo non è accaduto", ma comunque "la commissione è costruita per avere un ritmo annuale nel tirare fuori delle decisioni". Il delisting, ha continuato Cicchetti, che è stato anche direttore generale della Programmazione del ministero della Salute, "può beneficiare di uno strumento che ci ha messo a disposizione il Mef e che si chiama 'Programma di analisi e valutazione della spesa', su cui il ministero della Salute ha investito".

Cicchetti ha evidenziato che sono state individuate "anche poche cose semplicissime" in grado di generare risparmio e decongestionare le liste d'attesa. "Per esempio: smettiamola di fare la routine preoperatoria per le chirurgie di basso livello di rischio. Eleminando totalmente quello che è l'attuale pacchetto di diagnostica preoparatoria, che oggi si fa negli ospedali italiani, toglieremo 120 milioni di euro di spesa, senza colpo ferire. E con altri 4 progetti simili, che sono già stati scritti, è possibile ottimizzare 3 miliardi di ulteriore spesa sanitaria: i 120 milioni sono solo il primo esempio". Per risolvere l'annosa questione delle liste d'attesa, insomma, "ci vuole sistematicità e non basta avere la Piattaforma di monitoraggio", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
delisting Altems prestazioni
Vedi anche
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza