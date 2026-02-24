circle x black
Sanità, Cicchetti (Unicatt): "Non c'è innovazione senza cambiamento organizzativo"

24 febbraio 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La trasformazione digitale, se è non accompagnata da un cambiamento organizzativo, non riesce" a rendere al meglio. "Questo vuol dire agire sui professionisti, dando competenze di natura tecnica e digitale". Inoltre, "deve cambiare il percorso di cura, quindi" devono essere adeguate "le competenze di natura organizzativa, la conoscenza dei contesti e dei modelli e, infine, anche le competenze di natura gestionale, manageriale che accompagneranno tutto questo percorso". Vanno quindi prese in considerazione "competenze di tipo tecnico, comportamentale, relazionale, manageriale e doti di leadership, sicuramente nuove rispetto a quelle del passato". Lo ha detto Americo Cicchetti, professore di Organizzazione aziendale all'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nella Capitale, alla presentazione del progetto formativo 'Il futuro della cura', rivolto ai professionisti sanitari con l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra professionisti sanitari, intelligenza artificiale e sanità digitale.

