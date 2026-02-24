circle x black
Sanità, Ciocchetti (Fdi): "Grandi centri di eccellenza dialoghino con territorio"

24 febbraio 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'innovazione è fondamentale in sanità. C'è bisogno di un percorso di riorganizzazione in cui i grandi centri di eccellenza, di richiamo nazionale e dotati di nuove tecnologie, siano in grado di dialogare con il territorio e di offrire quindi un Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale), che consenta al paziente di essere seguito e di far arrivare a tutti le nuove tecnologie, le innovazioni farmaceutiche, le terapie avanzate, le Car-T e tutto ciò che oggi la scienza e la ricerca mettono a nostra disposizione". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione affari sociali alla Camera dei deputati, Luciano Ciocchetti, alla presentazione del progetto 'Il futuro della cura', un programma nazionale che ha l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra professionisti sanitari, intelligenza artificiale e sanità digitale, lanciato da Johnson & Johnson e Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione mondo digitale Ets.

