Sanità: Cossolo (Federfarma), 'sfida per Ssn è gestione delle cronicità sul territorio'

12 novembre 2025 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La tavola rotonda 'Dove finisce la teoria e inizia la cura: stakeholder a confronto' ha riunito cittadini, Asl, decisori politici e professionisti per discutere insieme e trovare un modo per andare incontro alla gestione del paziente cronico sul territorio, che è la sfida fondamentale per rendere sostenibile ed efficace il Servizio sanitario nazionale. I protagonisti siamo noi e non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità". Lo ha detto Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma, al 57esimo Congresso Sumai, il Sindacato degli specialisti ambulatoriali, dal 9 al 13 novembre a Roma.

