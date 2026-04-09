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Sanità: Costa (Minsal), 'con Pnrr massiccio investimento in digitalizzazione e telemedicina'

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09 aprile 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Pnrr è stato, e continua a essere, una grande opportunità per rafforzare la medicina del territorio e avvicinare i servizi ai cittadini. Rappresenta un investimento massiccio sulla digitalizzazione e sulla telemedicina, nella consapevolezza che il nostro Paese non è fatto solo di grandi centri urbani, ma comprende anche un entroterra dove la tecnologia può aiutarci concretamente nella gestione dei servizi. Pensiamo, ad esempio, alle malattie croniche, che assorbono una fetta importante delle risorse destinate alla sanità. C'è poi il tema della condivisione dei dati: il Fascicolo sanitario elettronico è fondamentale perché poter condividere le informazioni significa prevenire e prepararci ad affrontare al meglio gli scenari futuri". Così Andrea Costa, esperto Pnrr-missione 6 per il Ministero della Salute, partecipando all'incontro 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction' promosso a Roma da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria.

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