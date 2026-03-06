Sanità, esperti a confronto per l'innovazione e la sostenibilità del Ssn

Si è svolto a Roma l'incontro 'Innovazione e sostenibilità per il futuro del Ssn', organizzato da Clariane Italia. L'evento promosso in partnership con il Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (Cergas) Sda Bocconi, ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, degli ordini professionali e del mondo sindacale, oltre a esperti di management sanitario, per un dibattito che ha messo in luce necessità e proposte volte al rinnovamento del Ssn, di fronte alle sfide demografiche ed economiche del nostro tempo.