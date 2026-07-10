Sanità: Fontana, "Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema sanitario"

"Solo la collaborazione tra sanità pubblica, ricerca e Terzo settore consente di affrontare patologie progressive e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Le malattie neuromuscolari non possono essere affrontate con interventi isolati, ma richiedono un modello capace di integrare competenze, istituzioni e comunità". È il messaggio lanciato da Alberto Fontana, direttore dei Centri Clinici NeMO, in occasione della visita istituzionale al Centro Clinico NeMO di Ancona. "Le malattie neuromuscolari devono essere considerate parte integrante della risposta ai bisogni più complessi della sanità pubblica", afferma Fontana, sottolineando come il valore del modello NeMO risieda nella collaborazione tra Servizio sanitario nazionale, professionisti e associazioni dei pazienti.