circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Fontana, "Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema sanitario"

10 luglio 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Solo la collaborazione tra sanità pubblica, ricerca e Terzo settore consente di affrontare patologie progressive e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Le malattie neuromuscolari non possono essere affrontate con interventi isolati, ma richiedono un modello capace di integrare competenze, istituzioni e comunità". È il messaggio lanciato da Alberto Fontana, direttore dei Centri Clinici NeMO, in occasione della visita istituzionale al Centro Clinico NeMO di Ancona. "Le malattie neuromuscolari devono essere considerate parte integrante della risposta ai bisogni più complessi della sanità pubblica", afferma Fontana, sottolineando come il valore del modello NeMO risieda nella collaborazione tra Servizio sanitario nazionale, professionisti e associazioni dei pazienti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza