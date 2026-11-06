Sanità: Grassi (Sirm), 'nostri congressi utili a capirne paradigmi futuri di utilizzo software ai'

"Questi nuovi software basati sull'intelligenza artificiale si spingono a individuare le lesioni, a segnalarle e qualche volta addirittura ad avanzare un'interpretazione. Per questo motivo, i nostri congressi e i nostri corsi, sono le occasioni per confrontarci tra di noi e individuare i paradigmi futuri di utilizzazione di questi software, al di là di quello che l'industria o l'esperienza personale ci può indurre a credere". Sono le parole di Roberto Grassi, presidente del 52° Congresso nazionale della Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica, partecipando a Milano alla seconda giornata di lavori del Congresso.