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Sanità, Liris (Fdi): "Paziente al centro per rispondere a sollecitazioni dei territori"

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07 maggio 2026 | 10.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È fondamentale rimettere al centro il paziente, rispondendo sul territorio alle sollecitazioni sempre più importanti derivanti dall'invecchiamento della popolazione e dall'incidenza di patologie cronico-degenerative. Dobbiamo avere la capacità di intercettare e rispondere a queste esigenze in ambito territoriale: l'obiettivo è rendere il Servizio sanitario nazionale realmente accessibile a tutti, a prescindere dalla localizzazione geografica o dall'Asl di riferimento". Lo ha detto a Roma Guido Quintino Liris, commissione Bilancio del Senato, partecipando all'incontro 'Innovazione e sostenibilità del Sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione', organizzato in Senato su sua iniziativa, in collaborazione con Altems - Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari.

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