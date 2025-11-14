circle x black
Sanità: Mainolfi (Misal), 'formazione e nuove professionalità indispensabili per trasformare davvero Ssn'

14 novembre 2025 | 15.51
Redazione Adnkronos
"È strategico investire sulle competenze del sistema salute. L'innovazione da sola non basta: servono persone formate, competenti e preparate al cambiamento". Lo ha detto Mariella Mainolfi, direttore generale delle Professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del ministero della Salute, partecipando, a Roma, all'incontro per il lancio di 'Officina delle competenze', l'iniziativa di Johnson & Johnson, realizzata in collaborazione con Altems, l'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'università Cattolica del Sacro Cuore. Un percorso che punta a tradurre l'innovazione sanitaria in nuove figure professionali e manageriali a supporto del Servizio Sanitario Nazionale. 

