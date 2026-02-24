circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Murzi (J&J): "Il futuro della cura per un Ssn moderno e sostenibile"

sponsor

24 febbraio 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Il futuro della cura' mira a "un sistema sanitario che possa essere sempre più moderno e sostenibile. Ci aspettiamo che il progetto possa costituire un primo seme molto importante di collaborazione tra pubblico e privato su tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie e la formazione del personale sanitario" perché "crediamo che un sistema sanitario" con all'interno "dipendenti competenti sulle nuove tecnologie possa usufruire al meglio di queste innovazioni e portarle a misura di paziente, facendone il miglior utilizzo possibile". Così Jacopo Murzi, amministratore delegato Johnson&Johnson Innovative Medicine Italia, intervenendo a Roma alla presentazione del progetto lanciato dalla farmaceutica e Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo digitale Ets per la formazione dei professionisti sanitari su intelligenza artificiale e su sanità digitale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza