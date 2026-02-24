Sanità, Murzi (J&J): "Il futuro della cura per un Ssn moderno e sostenibile"

'Il futuro della cura' mira a "un sistema sanitario che possa essere sempre più moderno e sostenibile. Ci aspettiamo che il progetto possa costituire un primo seme molto importante di collaborazione tra pubblico e privato su tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie e la formazione del personale sanitario" perché "crediamo che un sistema sanitario" con all'interno "dipendenti competenti sulle nuove tecnologie possa usufruire al meglio di queste innovazioni e portarle a misura di paziente, facendone il miglior utilizzo possibile". Così Jacopo Murzi, amministratore delegato Johnson&Johnson Innovative Medicine Italia, intervenendo a Roma alla presentazione del progetto lanciato dalla farmaceutica e Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo digitale Ets per la formazione dei professionisti sanitari su intelligenza artificiale e su sanità digitale.