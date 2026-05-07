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Sanità: presentato in Senato il 'Consensus Paper sulla sanità partecipata' di Altems e Ucb

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07 maggio 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
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Il Sistema sanitario nazionale cambia pelle passando da una sanità costruita per i cittadini a una progettata con i cittadini. Se ne è discusso all'incontro 'Innovazione e sostenibilità del Sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione', organizzato in Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, in collaborazione con Altems - Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, esperti e associazioni per presentare il "Consensus Paper sulla sanità partecipata", frutto del lavoro congiunto di Altems e Ucb.

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