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Sanità, Ricciardi (Università Cattolica): "Il Ssn è la più grande opera pubblica del Paese, i cittadini lo difendano prima di perderlo"

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30 ottobre 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
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"Il Servizio sanitario nazionale, creato nel '78, è stato la più grande opera pubblica del Paese". Lo ha detto Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Medicina preventiva all'Università Cattolica, all'Health Journalism Forum in corso al Cardarelli di Napoli, avvertendo che smettere di investire significa condannare l'Italia al declino e abbandonare gli anziani. Ricciardi ha invitato i cittadini a mobilitarsi come in Spagna e Inghilterra, ha indicato nelle fake news un pericolo che può costare la vita e ha lanciato l'allarme sui medici: quest'anno, per la prima volta, le dimissioni volontarie hanno superato i pensionamenti.

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