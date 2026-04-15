Sanità: Schillaci, 'insieme alle Regioni contro le liste d'attesa'

"Ci sono ancora troppi e inaccettabili divari nella possibilità di accesso alle cure dei cittadini e su questo io credo che un ruolo fondamentale lo potrà giocare la tecnologia, l'innovazione che stiamo portando avanti con i fondi del Pnrr, quindi la telemedicina, il teleconsulto e le visite a distanza. Stiamo dando grande impulso al Piano sanitario nazionale (Psn) - che manca da 15 anni - e sono certo di poterlo chiudere prima dell'estate. Dobbiamo migliorare il sistema sanitario e le lunghe liste d'attesa. Ci vuole piena collaborazione con le Regioni per cercare di ridurre questo fenomeno. Sono sicuro che il prossimo mese l'Agenas (Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali) potrà rendere pubblici i dati Regione per Regione. Ci stiamo impegnando molto su questo". Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, nell'intervista rilasciata al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', a Roma.