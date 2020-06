Coronavirus, guarito a Torino un 97enne

(Foto Afp)

"E' un nostro vanto aver guarito un signore di 97 anni, le persone guariscono". La buona notizia arriva da Giovanni Di Perri, responsabile Malattie infettive dell'Amedeo di Savoia #Torino, ospite di Radio24. "Certo, quello che ci preoccupano sono i malati, spicca questa mortalità alta", aggiunge.

Il "farmaco per l'artrite - spiega Di Perri - aiuta per ridurre l'accesso alla rianimazione, ridurre del 20% l'ingresso in rianimazione aiuterebbe già molto. Già usiamo questo farmaco, in qualche paziente domina il profilo infiammatorio".