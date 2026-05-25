Sclerosi multipla: Vacca (Aism), 'Agenda 2030 punta a trasformare priorità in risultati concreti'

"L'obiettivo concreto dell'Agenda 2030 è risolvere problemi reali delle persone con sclerosi multipla (Sm) e fare in modo che le priorità individuate vengano realizzate. Sul fronte della ricerca, grazie al lavoro costruito insieme alle eccellenze del territorio, abbiamo già compiuto passi importanti". Lo spiega Francesco Vacca, presidente nazionale Aism - Associazione italiana sclerosi multipla, in occasione della Settimana nazionale della sclerosi multipla (Sm) e della Giornata mondiale della Sm, la nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030.