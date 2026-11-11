Screening neonatale esteso, Bellagambi (Eurordis e Uniamo): "Priorità per bambini e Ssn"

"Il modello italiano è un modello estremamente valido. Non rappresenta solo una nostra priorità per il bene dei bambini, ma vale anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari e per la competitività di chi lavora nel mondo delle malattie rare per lo sviluppo terapeutico". Lo ha detto Simona Bellagambi, consigliere Eurordis e delegata per l'Estero di Uniamo all'evento 'Lo screening neonatale esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità", promosso da Uniamo, la Federazione italiana malattie rare per celebrare i dieci anni della Legge 167/2016.