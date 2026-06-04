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Selvi (Longevitas), 'Vaccinarsi nel Lazio raggiunge gli over 65 nei luoghi di aggregazione'

04 giugno 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
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"Il progetto 'Vaccinarsi nel Lazio' prevede una serie di giornate di sensibilizzazione della popolazione over 65 sull'importanza della prevenzione vaccinale. Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con le Asl coinvolgendo le associazioni territoriali e i luoghi di aggregazione, proprio per avvicinare la prevenzione vaccinale ai luoghi nei quali le persone passano la maggior parte del loro tempo. I centri ludico-ricreativi diventano così dei veri e propri hub di salute". Lo ha detto Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas, partecipando a Roma alla tappa di 'Un Consiglio in salute', in via Angelo Elmo. Un'iniziativa promossa dal Consiglio Regionale del Lazio, in collaborazione con Asl Roma 1 e La Banca delle visite, dedicata alla salute e al benessere delle persone anziane.

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