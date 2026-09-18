Sicurezza delle cure, a Roma il Safe-T 2026: simulazione clinica e formazione per ridurre gli errori

Formazione, simulazione clinica e innovazione tecnologica come strumenti per rafforzare la sicurezza delle cure e affrontare le sfide future del sistema sanitario. È questo il tema al centro di Safe-T 2026 – Saving Lives Together, l'evento promosso da Accurate, che si è svolto a Palazzo Rospigliosi a Roma, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza del paziente, indetta dall'Oms e dedicata quest'anno al tema delle malattie croniche. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, università, società scientifiche e aziende farmaceutiche e biomedicali per discutere delle nuove pratiche e tecnologie per la prevenzione del rischio clinico.