"Senza la ricerca non potremmo avere le risorse e le conoscenze per salvare vite o per rendere migliori le vite di persone malate il cui destino, alcune volte, come nella Sla, è segnato. Credo che sia arrivato il momento di dire: è una promessa, come un fatto che avverrà. Faremo ricerca, non gireremo la testa dall'altra parte, né le istituzioni, né la comunicazione". Così Nunzia De Girolamo, conduttrice televisiva, partecipando a 'La promessa 2026', la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, promosso da Aisla, Associazione italiana Sla.