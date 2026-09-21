Sla, la promessa per la XIX Giornata Nazionale: 'Io ci sarò'

Sono trascorsi diciannove anni da quando per la prima volta le persone con Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) hanno fatto sentire pubblicamente la propria voce. Anche quest'anno Aisla (associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) promuove la Giornata Nazionale Sla, il principale momento d'incontro e mobilitazione dedicato a chi affronta la patologia e alle loro famiglie. Al grido di "Io ci sarò", Palazzo Chigi e centinaia di monumenti da Nord a Sud si sono illuminati di verde. Un gesto semplice ma dal fortissimo valore simbolico: fare luce su bisogni e dignità spesso invisibili.