"Ci sono malattie particolarmente feroci e quando bussano alla tua porta ti cambiano per sempre la vita. La Sla è una di queste. Eppure questa malattia feroce non spegne il coraggio, la voglia di vivere e la speranza. Come la nutriamo la speranza? Con la ricerca, che ti permette oggi di avere cose che non potevi avere fino a ieri, di immaginare un futuro in cui le soluzioni arrivano". Così la conduttrice televisiva Myrta Merlino, intervenendo a 'La promessa 2026', la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica.