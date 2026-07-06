Sla, Soverino (Aisla): 'la Casa di Silvia trasforma solidarietà in aiuto concreto'

"Questa casa è il risultato di una comunità che ha scelto di mettersi in cammino insieme e di fare rete. La famiglia Codispoti ha voluto trasformare il ricordo di Silvia", scomparsa il 1 maggio 2025, "in qualcosa che continuasse a vivere nel tempo". In questo progetto "ci sono le sezioni di Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, i volontari, i donatori, le istituzioni, le aziende e tanti cittadini che hanno creduto nell'idea che la solidarietà possa diventare qualcosa di concreto". Lo ha detto Vincenzo Soverino, consigliere nazionale Aisla e responsabile progetto 'La Casa di Silvia', intervenendo a Savona all'inaugurazione del primo appartamento vacanze completamente accessibile per le persone con sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie.