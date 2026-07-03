Su Marghera brilla un Punto Luce a contrasto della povertà educativa

Nelle Aree di Disagio Socioeconomico Urbano (ADU) di Venezia, individuate da Istat come i contesti più vulnerabili della città, il 30,8% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa e il tasso di abbandono e dispersione scolastica raggiunge il 21,7%, oltre il doppio rispetto alla media cittadina del 7,9%. Per contrastare la povertà educativa, Save the Children offre spazi educativi gratuiti, i Punti Luce, che offrono a bambini, bambine e adolescenti - in ormai 27 sedi su tutto il territorio italiano - opportunità educative, culturali e sportive, sostegno allo studio, supporto alle famiglie e percorsi personalizzati attraverso le Doti Educative, per favorire la crescita e lo sviluppo del potenziale di ciascun minore. A quello di Marghera, nato nel 2016, hanno fatto visita Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS, e Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children Italia, insieme al Sindaco di Venezia Simone Venturini