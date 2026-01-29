circle x black
Cerca nel sito
 

Testo unico, istituzioni, industria e cittadini a confronto sulla riforma

Obiettivi, sfide e opportunità nel digital talk online il 2 febbraio

Testo unico, istituzioni, industria e cittadini a confronto sulla riforma
29 gennaio 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo decisamente complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall'altro dell'invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell'incidenza delle malattie croniche. Sono i temi al centro del digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini', promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia, che dà voce ai protagonisti della riforma: Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e promotore del disegno di legge per il nuovo Testo unico della legislazione farmaceutica; Stefano Collatina, presidente Egualia; Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

Il digital talk - online dalle 12 del prossimo 2 febbraio sui canali web e social di Adnkronos - si inserisce in un momento cruciale per il sistema farmaceutico italiano, oggi regolato da un quadro normativo estremamente articolato e frammentato, con oltre 100 leggi e più di 700 provvedimenti. Sul disegno di legge delega che affida al Governo il compito di adottare entro il 2026 uno o più decreti legislativi per razionalizzare e rendere più efficace la governance del settore, è arrivato in questi giorni il via libera della Conferenza unificata delle Regioni. Oltre a chiarire l'iter che attende il provvedimento nei prossimi mesi, nel corso del talk si metteranno a fuoco gli obiettivi e l'impianto della riforma, con particolare attenzione all'equilibrio tra innovazione, sostenibilità per l'accesso alle cure e stabilità del sistema, valutando l'impatto concreto del Testo unico su cittadini e pazienti, sulla governance della spesa, i modelli distributivi, fino al ruolo strategico dei farmaci equivalenti e biosimilari per garantire l'accesso alle cure.

L'appuntamento con il digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica. Un confronto tra istituzioni, industria e cittadini' - il prossimo 2 febbraio sui canali web e social di Adnkronos - è l'occasione per scoprire, grazie al dialogo tra istituzioni, industria e società civile, la riforma in atto nella legislazione farmaceutica, in equilibrio tra il favorire un migliore e più equo accesso ai farmaci e la necessità di coniugare innovazione terapeutica, sostenibilità economica e tutela del diritto alla salute, rafforzando il Servizio sanitario nazionale e rispondendo alle nuove esigenze sanitarie, industriali e sociali del Paese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Testo unico nuova legislazione farmaceutica Egualia vodcast riforma farmaceutica Marcello Gemmato Stefano Collatina Ugo Cappellacci Anna Lisa Mandorino Cittadinanzattiva
Vedi anche
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza