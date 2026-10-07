Tumore della prostata per 485mila italiani, la 'Carta delle Domande' aiuta il dialogo

Secondo il rapporto "I numeri del cancro in Italia 2024", sono 485mila gli uomini che in Italia convivono con il tumore della prostata. Fake news, falsi miti e tabù possono rendere ancora più difficile affrontare la diagnosi. A questo si aggiunge, spesso, la difficoltà dei pazienti nel formulare domande e nel condividere con il medico dubbi, aspettative e priorità. Da qui 'La Carta delle Domande', il progetto promosso dalla Società italiana di Uro-oncologia (Siuro) e associazione dei pazienti Europa Uomo Italia, presentato al ministero della Salute. Il documento raccoglie 30 domande pensate per accompagnare il paziente nei diversi momenti del percorso di cura, aiutandolo a esprimere i propri dubbi e a comprendere meglio le opzioni disponibili.