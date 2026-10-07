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Tumore della prostata per 485mila italiani, la 'Carta delle Domande' aiuta il dialogo

07 ottobre 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo il rapporto "I numeri del cancro in Italia 2024", sono 485mila gli uomini che in Italia convivono con il tumore della prostata. Fake news, falsi miti e tabù possono rendere ancora più difficile affrontare la diagnosi. A questo si aggiunge, spesso, la difficoltà dei pazienti nel formulare domande e nel condividere con il medico dubbi, aspettative e priorità. Da qui 'La Carta delle Domande', il progetto promosso dalla Società italiana di Uro-oncologia (Siuro) e associazione dei pazienti Europa Uomo Italia, presentato al ministero della Salute. Il documento raccoglie 30 domande pensate per accompagnare il paziente nei diversi momenti del percorso di cura, aiutandolo a esprimere i propri dubbi e a comprendere meglio le opzioni disponibili.

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