circle x black
Cerca nel sito
 

Tumore: oncologo De Angelis, 'test genomici su biopsia accelerano cura e riducono l'ansia'

20 maggio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Effettuare i test genomici direttamente sul campione bioptico permette di ottenere prima informazioni decisive per scegliere le terapie più appropriate nel tumore del seno precoce". Lo ha dettoCarmine De Angelis, oncologo medico dell'Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione G. Pascale, intervenendo a Napoli all'evento "Genomics at Work: The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer", evidenziandola necessità di ampliare in Italia l'utilizzo dei test genomici su campioni della biopsia per rendere più "tempestive e personalizzate" le decisioni terapeutiche nel tumore del seno in stadio precoce.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza