Tumore ovarico, Campanella (aBRCAdabra): “Estendere esezione D99 per tutte le persone portatrici in tutte le regioni”

“Le associazioni pazienti hanno collaborato alla stesura del Policy paper, che si articola in sei punti. Due di questi ci stanno particolarmente a cuore: il riconoscimento dei Pdta alto rischio in tutte le regioni e l’estensione dell’esenzione D99 per le persone portatrici in tutte le regioni, perché allo stato attuale soltanto otto regioni su 20 hanno approvato il Pdta è soltanto 10, e sono diverse, anche l’una dalle altre hanno approvato l’esenzione quindi vuol dire che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B ancora oggi nel 2025. L’altro punto è il riconoscimento della chirurgia di riduzione del rischio all’interno di Lea”. Lo spiega Ornella Campanella, presidente di aBRCAdabra, alla presentazione dei progetti e delle richieste dell’Ovarian Cancer Commitment (Occ), avvenuta a Roma nel giorno di chiusura del 26° Congresso della Società Europea di Oncologia Ginecologica (Esgo). Iniziativa europea promossa dalla Società europea di oncologia ginecologica (Esgo), dalla Rete europea dei gruppi di advocacy del cancro ginecologico (Engage) e da AstraZeneca, l’Occ ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne colpite da carcinoma ovarico e di aumentare la consapevolezza di tutti i cittadini su una neoplasia di cui si parla ancora troppo poco.