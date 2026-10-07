Tumore prostata, Binetti (Campus Bio Medico): "Smontare le paure, fondamentale il sostegno ai pazienti"

"Ricevere una diagnosi di tumore della prostata significa confrontarsi non solo con la paura della malattia, ma anche con interrogativi che riguardano la vita affettiva, di coppia e le relazioni sociali, oltre alla percezione del tempo che passa e del proprio corpo che cambia. Dobbiamo lavorare, per smantellare le paure una a una". A sottolinearlo è Paola Binetti, professore emerito di Storia della Medicina e Scienze umane presso l'università Campus Bio-Medico di Roma, intervenuta al ministero della Salute in occasione della presentazione della 'Carta delle Domande', documento promosso dalla Società italiana di Uro-oncologia (Siuro) e da Europa Uomo Italia. La Carta raccoglie 30 domande pensate per accompagnare i pazienti nei diversi momenti del percorso di cura. Centrale, nelle parole di Binetti, "il ruolo delle associazioni", luoghi di ascolto, confronto e aiuto reciproco tra pazienti.