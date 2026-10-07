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Tumore prostata, Binetti (Campus Bio Medico): "Smontare le paure, fondamentale il sostegno ai pazienti"

07 ottobre 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ricevere una diagnosi di tumore della prostata significa confrontarsi non solo con la paura della malattia, ma anche con interrogativi che riguardano la vita affettiva, di coppia e le relazioni sociali, oltre alla percezione del tempo che passa e del proprio corpo che cambia. Dobbiamo lavorare, per smantellare le paure una a una". A sottolinearlo è Paola Binetti, professore emerito di Storia della Medicina e Scienze umane presso l'università Campus Bio-Medico di Roma, intervenuta al ministero della Salute in occasione della presentazione della 'Carta delle Domande', documento promosso dalla Società italiana di Uro-oncologia (Siuro) e da Europa Uomo Italia. La Carta raccoglie 30 domande pensate per accompagnare i pazienti nei diversi momenti del percorso di cura. Centrale, nelle parole di Binetti, "il ruolo delle associazioni", luoghi di ascolto, confronto e aiuto reciproco tra pazienti.

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