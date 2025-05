Tumore vescica, oncologo De Vivo: "Fumo causa nel 50% dei casi"

"Il 50% dei casi di carcinoma uroteliale sono causati dal fumo. È importante sensibilizzare la popolazione su uno stile di vita corretto”. Così all'Adnkronos Salute Rocco De Vivo, direttore facente funzione dell’unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, in occasione della tappa di Vicenza del tour di sensibilizzazione sul tumore uroteliale 'Non girarci intorno', promosso da Merck che si lega al Giro d'Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti nel nostro Paese, di cui Merck è official partner.