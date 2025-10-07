Tumori, oncologa Novello: "Mutazione Egfr un target per il cancro al polmone"

"L'incidenza del tumore al polmone in Italia continua ad essere alta: è uno dei tumori più frequenti e gravati da maggiore mortalità, con 45mila nuovi casi all'anno, di cui all'incirca al 14% sono caratterizzati dalla mutazione di Egfr, che è uno dei nostri bersagli molecolari. In quel sottogruppo di pazienti troviamo anche persone che non hanno mai fumato o che hanno smesso di fumare parecchio tempo prima della diagnosi". Sono le parole di Silvia Novello, direttore Oncologia medica dell'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, professore di Oncologia medica all'università degli studi di Torino e presidente di Walce - Women Against Lung Cancer in Europe, all'incontro con la stampa 'Tumore del polmone: le nuove frontiere del trattamento", organizzato da AstraZeneca Italia a Milano in occasione dell'apporvaizone, da parte di Aifa, di 2 nuove indicazioni di osimertinib nel trattamento del tumore al polmone metastatico non a piccole cellule (Nsclc) e con mutazione Egfr.