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Tumori, '30 vegetali a settimana': ecco la nuova ricetta per tollerare meglio l'immunoterapia

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Berardi (Aiom): "Non solo farmaci, anche quello che mettiamo nel piatto potrebbe aiutare a combattere gli effetti collaterali delle cure oncologiche"

Rossana Berardi - (Adnkronos)
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16 novembre 2026 | 14.58
Francesca Filippi
LETTURA: 3 minuti

"Non solo farmaci, anche quello che mettiamo nel piatto potrebbe aiutare a combattere gli effetti collaterali delle cure oncologiche". Lo dice all'Adnkronos Salute Rossana Berardi, presidente eletto dell'Associazione italiana oncologia medica, a margine del XXVIII Congresso Aiom che si è chiuso ieri a Roma. "Dal congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo 2026) di Madrid e dalla rivista 'Cell' sono emerse nuove scoperte sul legame tra alimentazione, intestino e sistema immunitario - spiega Berardi che è anche ordinario di Oncologia all'università Politecnica delle Marche e direttrice della Clinica Oncologica dell'azienda ospedaliero universitaria delle Marche - Trenta vegetali diversi ogni settimana. Potrebbe essere questa una delle nuove ricette per aiutare i pazienti oncologici ad affrontare meglio l'immunoterapia. Non si tratta di mangiare 30 porzioni di verdura, ma di portare in tavola una maggiore varietà di alimenti vegetali: frutta, verdura, legumi, cereali integrali, frutta secca e semi. Un cambiamento apparentemente semplice, che potrebbe avere effetti importanti sulla risposta del nostro organismo alle cure".

A suggerirlo, ricorda l'oncologa, "è lo studio Forx condotto in Belgio dalla Vrije Universiteit Brussel e dall'UZ Brussel, e presentato al congresso Esmo 2026. I ricercatori hanno seguito per 12 settimane pazienti sottoposti a immunoterapia, proponendo una dieta basata su almeno 30 alimenti vegetali differenti ogni settimana. Tra i 54 pazienti valutabili, circa 1 su 2 ha sviluppato effetti collaterali legati all'immunoterapia, ma soltanto il 3,7% ha manifestato tossicità gravi. È aumentato inoltre significativamente il consumo quotidiano di fibre". Ma perché quello che mangiamo potrebbe influenzare gli effetti collaterali delle terapie? "Una possibile risposta arriva da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica 'Cell'. I ricercatori - riferisce Berardi - hanno acceso i riflettori sul microbiota intestinale, l'insieme dei miliardi di microrganismi che popolano il nostro intestino e che dialogano continuamente con il sistema immunitario. Una dieta povera di fibre e ricca di grassi potrebbe alterare questo delicato equilibrio, favorendo risposte immunitarie eccessive. Negli esperimenti di laboratorio, invece, un maggiore apporto di fibre ha contribuito a contenere le tossicità legate all'immunoterapia".

"Il futuro delle cure oncologiche potrebbe passare anche dalla tavola", è convinta Berardi. "Siamo abituati a pensare che per migliorare i risultati delle terapie servano soprattutto nuovi farmaci, ma queste ricerche - sottolinea l'oncologa - ci suggeriscono che anche ciò che mangiamo potrebbe fare la differenza. Il nostro intestino ospita un vero e proprio ecosistema che dialoga con il sistema immunitario: imparare a prendercene cura potrebbe aiutarci a rendere le terapie più tollerabili. Non significa che basti mangiare più verdure per evitare gli effetti collaterali dell'immunoterapia, ma che l'alimentazione potrebbe diventare un alleato prezioso delle cure. Servono naturalmente studi più ampi e controllati per confermare questi risultati". Dunque, "non conta soltanto quanto mangiamo, ma anche quanto variamo ciò che portiamo in tavola. E se ulteriori studi confermeranno queste prime evidenze, in futuro la prescrizione oncologica potrebbe essere accompagnata da indicazioni nutrizionali sempre più personalizzate", conclude.

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