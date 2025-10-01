Tumori: Blood cancer summit, un incontro per migliorare gestione malattie del sangue

Una giornata di dialogo interdisciplinare che unisce scienza, innovazione, narrazione umana e arte, che dà voce a ricercatori, clinici, pazienti, caregiver e istituzioni, per condividere i progressi della ricerca scientifica e clinica, evidenziare le sfide irrisolte nell'assistenza ospedaliera e territoriale e per favorire le connessioni tra ricerca, medical unmet need e qualità della vita dei pazienti affetti da tumori del sangue. E' il Blood Cancer Summit 2025, primo vertice annuale dedicato interamente a questo settore, realizzato a Roma da isheo, in collaborazione con la lampada di aladino – ets.