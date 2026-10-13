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Tumori, Campana (IncontraDonna): "Vicini a pazienti, ci battiamo per percorso Pdta"

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13 ottobre 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
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"Siamo sempre più impegnati a far sì che le pazienti, ma anche i pazienti, siano supportati e aiutati nel loro percorso. Noi ci stiamo battendo perché sia ben definito un percorso di terapia PDTA che deve essere dedicato proprio al paziente metastatico". Così la presidente della Fondazione IncontraDonna, Antonella Campana, nel corso della terza edizione di officina #Metastabile organizzata dalla fondazione e tenutasi a Roma presso la sala Auditorium dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

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