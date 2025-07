Tumori: Cattoi (Lega), 'test diagnostici fondamentali per cure innovative'

"I test diagnostici ci sono fondamentali, anche per indirizzare l'approccio terapeutico. Pertanto, è necessario anche avere un approccio legislativo che permetta un loro efficientamento. Questo per poter permettere anche alle innovazioni scientifiche che vengono messe a disposizione dall'innovazione dei farmaci e dalle terapie innovative di poter avere un intervento finalizzato con un risultato e un beneficio migliore, soprattutto a favore dei pazienti". Lo ha detto Vanessa Cattoi, deputata - Intergruppo parlamentare 'Insieme per un impegno contro il cancro', all'incontro ocn la stampa alla Camera dei Deputati per la presentazione del documento 'Diagnosticare per trattare in oncologia. Il valore dei test diagnostici nel tumore gastrico', realizzato da The European House-Ambrosetti.