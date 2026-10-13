Tumori, De Bella (Agenas): "Implementare percorsi prossimità è una necessità"

Officina Metastabile "nasce per promuovere una percorso dedicato alla paziente metastatica. Oggi, come non mai, le nuove cure garantiscono una strada di cronicità per le pazienti ed ecco che l'organizzazione regionale delle reti oncologiche regionali deve adattarsi a questa nuova necessità, implementando i percorsi anche di prossimità". Così la dirigente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Manuela Tamburo De Bella, nel corso della terza edizione di officina #Metastabile organizzata dalla fondazione e tenutasi a Roma presso la sala Auditorium di Agenas.