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Tumori: Di Maio (Aiom), 'screening per ridurre la mortalità, ma servono adesione e offerta più ampia'

10 giugno 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
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"Gli screening sono uno strumento prezioso in oncologia perché in varie patologie hanno dimostrato di ridurre la mortalità, intercettando i tumori in fase precoce e quindi più curabile. In Italia abbiamo già da tempo programmi di screening nel Servizio sanitario pubblico per tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, ma chiediamo che l'offerta venga estesa anche ad altre patologie, come il tumore del polmone, dove la Tac spirale nei forti fumatori ha dimostrato di ridurre la mortalità. È però necessario anche migliorare l'adesione dei cittadini, che resta subottimale, perché non partecipare agli screening significa rinunciare a un'opportunità di prevenzione che può salvare la vita".  Lo ha affermato Massimo Di Maio, presidente nazionale Aiom - Associazione italiana oncologia medica, in occasione dell'Oncology Summit 2026, a Roma presso la Camera dei Deputati, dedicato allo stato dell'oncologia e alle prospettive di rafforzamento del sistema.

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