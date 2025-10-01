circle x black
Tumori: Integlia (Isheo), 'prospettiva pazienti al centro del summit'

01 ottobre 2025 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel corso di questi anni abbiamo realizzato una serie di approfondimenti, una survey, interviste multi stakeholder e abbiamo anche rilevato i principali gap e lacune nella presa in carico assistenziale di questo tipo di pazienti. Oggi, però, al Blood cancer summit parleremo della prospettiva dei pazienti. Grazie alla multidisciplinarietà di questo summit, infatti, composto da Associazioni pazienti, altre tipologie di federazioni di pazienti, management sanitario, farmacisti e promotori di ricerca si cerca di capire la prospettiva del paziente, osservando l'innovazione". Così Davide Integlia, ceo di Isheo, al Blood cancer summit 2025, che ha riunito a Roma ricercatori, clinici, pazienti, caregiver e istituzioni. Al centro dell'evento i progressi della ricerca scientifica nella cura dei tumori del sangue e il miglioramento dell'assistenza quotidiana alle persone che ne sono colpite. 

