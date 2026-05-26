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Tumori, Mennini (Min. Salute): 'LabNet migliora diagnosi, tempi cura e sostenibilità Ssn'

26 maggio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La rete Labnet funziona in modo proattivo e capillare su tutte le Regioni del Paese. Questo è un aspetto molto importante, che ha avuto delle ricadute fondamentali dal punto di vista organizzativo, gestionale ed economico. L'organizzazione della rete Labnet non fa muovere il paziente o i suoi parenti e riesce a garantire un'aderenza e una qualità fondamentali dei risultati dell'analisi, nonché una velocità di trasmissione dei risultati, anch'essa molto importante, perché permette di individuare correttamente i livelli della patologia e quando riuscire a intervenire e a prendere in carico il paziente. Tutto ciò si traduce in una riduzione dei costi per il Sistema sanitario nazionale e a volte riesce anche a una generazione di risparmi". Lo ha detto Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Ssn, ministero della Salute, all'evento '20 anni di labnet attività, risultati e prospettive di sviluppo', organizzato al ministero della Salute.

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