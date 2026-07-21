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Tumori, Net: Fazio (Ieo), 'innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica'

21 luglio 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
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"Pur essendo necessaria nel mondo dei tumori neuroendocrini - Net, l'innovazione da sola non è sufficiente, perché si tratta di malattie eterogenee, varie oltre che rare, per le quali occorre una competenza multi specialistica". Sono le parole di Nicola Fazio, direttore programma Tumori apparato digerente e neuroendocrini, dell'Ieo - Istituto europeo di oncologia di Milano e presidente dell'Enets - European neuroendocrine tumor society, in occasione dell'incontro "Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni", promosso dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen e svoltosi oggi al Senato a Roma.

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