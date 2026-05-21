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Tumori: oncologa Berardi, 'vaccinazione anti-Hpv in giovane età anche per gli uomini'

21 maggio 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
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"E' bene considerare che anche gli uomini rappresentano una categoria a rischio poiché per lungo tempo si è creduto che il papillomavirus fosse determinante per l'insorgenza di tumori solo nelle donne, in particolare per quelli del collo dell'utero. Esistono, invece, diverse tipologie di neoplasie Hpv-correlate: come quelli dei genitali maschili e femminili e del distretto testa-collo, in particolare dell'orofaringe. Tutti, uomini e ragazzi compresi, è bene che ricorrano alla vaccinazione fin dalla giovane età per una prevenzione efficace contro questo tipo di patologia". Lo Rossana Berardi, professoressa di Oncologia dell'università Politecnica delle Marche e direttrice della clinica Oncologica Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche (Aou Marche), all'incontro per presentare i dati dell'indagine condotta da Istituto Piepoli, per Msd Italia.

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