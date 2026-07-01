Tumori: progressi decisivi grazie all'immunoterapia

In Italia, negli ultimi dodici anni, sono stati evitati 270 mila decessi per tumore e nell'ultimo decennio la mortalità è diminuita del 9%, anche grazie alla rivoluzione dell'immunoterapia. Un approccio che ha cambiato la storia naturale di molte neoplasie, sfruttando il sistema immunitario per combattere la malattia. Restano però da comprendere meglio i meccanismi che rendono alcuni tumori resistenti ai trattamenti. Intanto nuovi studi confermano risultati importanti: nel tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce l'immunoterapia perioperatoria migliora la sopravvivenza e riduce il rischio di recidiva, mentre nel tumore della vescica muscolo-invasivo aumenta significativamente le possibilità di sopravvivenza.