circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: seno metastatico, Curigliano (Esmo) 'con biopsia liquida terapia mirata per oltre 40% pazienti'

19 maggio 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Medicina di precisione significa isolare il Dna tramite biopsia - tissutale o liquida - sequenziarlo e identificare le specifiche mutazioni che rappresentano il bersaglio molecolare per determinate terapie. Svolgere la biopsia liquida è cruciale, poiché sappiamo che più del 40%" delle pazienti con tumore al seno metastatico "presenta la mutazione di Esr1: senza questo esame diagnostico, la mutazione non verrebbe identificata, negando di fatto l'accesso a una terapia mirata ed efficace". Sono le parole di Giuseppe Curigliano, presidente eletto dell'Esmo - European Society for Medical Oncology e professore del Dipo-Dipartimento di oncologia ed Emato-oncologia dell'università di Milano, intervenendo all'incontro organizzato nel capoluogo lombardo per fare il punto sulla medicina di precisione nella cura del tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 e sull'accesso alla biopsia liquida.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza