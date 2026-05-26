circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, (Teha Group):  'in 20 anni di Labnet assistiti 15mila pazienti'

26 maggio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vent'anni di LabNet significano 15mila pazienti assistiti, oltre 200mila prestazioni e 160 centri ematologici in tutto il territorio nazionale. Si tratta di numeri che dimostrano quanto sia importante questa rete di servizi di diagnostica che garantisce un servizio di alta qualità. LabNet è stata concepita nel 2006, per partire attivamente nel 2008 con alcuni progetti significativi. Ad oggi, quindi, è giusto fare un bilancio di questi vent'anni di attività, ma soprattutto guardare al futuro e capire quali sono le sfide e di cosa LabNet ha attualmente bisogno: un riconoscimento anche formale, non solo nella pratica clinica, di ciò che rappresenta all'interno del Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto Daniela Bianco, head of Health & Life Sciences Practice, Teha Group, all'evento  organizzato al ministero della Salute, dal titolo '20 anni di LabNet attività, risultati e prospettive di sviluppo'. L'iniziativa, patrocinata da Ail -  Associazione italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma e da Fondazione Gimema, è stata realizzata da Teha Group con il contributo non condizionante di Novartis e ha visto la partecipazione di rappresentanti di clinici, pazienti ed Istituzioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza